Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари АлибасоваИзвестия 02:44

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад. Об этом он написал в своем Twitter. По словам юриста, Алибасов вписал в свое завещание и его.
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Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист

РИА Новости04:03

Звездный адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

7Дней.ру04:00

«Всех обломал»: наследники заговорили о завещании Бари Алибасова

Дни.ру04:20

«Бари всех обломал»: Что известно о завещании Алибасова

Рамблер02:34

Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Газета.Ru02:13

Наследники Бари Алибасова уже озаботились его завещанием

Paparazzi.ru05:12

Сергей Жорин частично раскрыл завещание Бари Алибасова

Телепрограмма03:04
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Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Над Черным морем вели разведку американский самолет и беспилотник

Стало известно, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет над акваторией Черного моря.
Обновлено 04 июня в 21:43
Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Экономика

Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения

В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

С днем рождения, Бари Алибасов!

Обновлено в 02:00
Происшествия

Обвинение попросило десять лет для Рудникова и восемь — для Дацышина

Обновлено в 07:47
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Врачи назвали пять напитков, от которых лучше отказаться навсегда

Российские медики составили антирейтинг напитков, от употребления которых желательно полностью отказаться.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта принимает гормоны, чтобы сменить пол

Зарубежные СМИ заявляют, что Шайло, дочь разведенных Анджелины Джоли и Брэда Питта, планирует стать мальчиком.
Обновлено в 05:51
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Футбол

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Обновлено в 03:37
Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Единоборства

Бойцы Тухугов и Абубакар Нурмагомедов подписали контракты с UFC

Обновлено в 06:17
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике

Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Теннис

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Обновлено в 07:22
Политика

Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
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Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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