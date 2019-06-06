Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари АлибасоваИзвестия 02:44
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад. Об этом он написал в своем Twitter. По словам юриста, Алибасов вписал в свое завещание и его.
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Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Над Черным морем вели разведку американский самолет и беспилотник
Стало известно, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет над акваторией Черного моря.
Обновлено 04 июня в 21:43
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Экономика
Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения
В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
С днем рождения, Бари Алибасов!
Обновлено в 02:00
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Врачи назвали пять напитков, от которых лучше отказаться навсегда
Российские медики составили антирейтинг напитков, от употребления которых желательно полностью отказаться.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта принимает гормоны, чтобы сменить пол
Зарубежные СМИ заявляют, что Шайло, дочь разведенных Анджелины Джоли и Брэда Питта, планирует стать мальчиком.
Обновлено в 05:51
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Политика
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Футбол
Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»
Обновлено в 03:37
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика
Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике
Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48