Происшествия
Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режимаИзвестия 04:08
Бывшему главе московского ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову, осужденному пожизненно за стрельбу по людям в 2009 году, могут смягчить режим отбывания наказания. Об этом рассказал адвокат Павел Лапшов. По закону Евсюков не может претендовать на условно-досрочное освобождение после десяти лет заключения.
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Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова
Московский Комсомолецвчера в 22:11
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