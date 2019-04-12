Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режимаИзвестия 04:08

Бывшему главе московского ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову, осужденному пожизненно за стрельбу по людям в 2009 году, могут смягчить режим отбывания наказания. Об этом рассказал адвокат Павел Лапшов. По закону Евсюков не может претендовать на условно-досрочное освобождение после десяти лет заключения.
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Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова

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Дело майора Евсюкова. Почему милиционер стал убийцей случайных людей?

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Денис Викторович Евсюков
Российский майор
Бывший майор российской милиции, в 2008-2009 начальник отдела внутренних дел по району Царицыно. Приобрёл скандальную известность, когда 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двух и ранил ещё семь человек в московском супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. В 2010 году приговорён к пожизненному лишению свободы.
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