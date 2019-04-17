Футбол
Адвокат рассказал о болезни Павла МамаеваРоссийская газета 12:42
Адвокат футболиста Павла Мамаева Евгений Бушманов рассказал о болезни своего подопечного. Он сообщил, что спортсмен подхватил инфекцию и испытывает проблемы с глазом.
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Транспорт
Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе
Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.
Обновлено в 12:15
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Валерия: «Иногда плачу в три ручья»
Обновлено в 08:30
Игры
Sony раскрыла ключевые характеристики PlayStation 5
В эксклюзивном интервью для издания Wired представитель Sony сообщил, что PS5 не просто "прокачают" аппаратную платформу (как было с Pro-версией PS4), а наделят полностью новым "железом".
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется.
Обновлено в 08:59
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально
Обновлено в 11:31
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
Обновлено в 08:41
Политика
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Саммит G20 пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (САП).
Обновлено в 13:42
Общество
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд Роль в истории Иосифа Виссарионовича положительно оценивают 70% респондентов.
Обновлено вчера в 02:09
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Наука
Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти
Искусственная система кровоснабжения и особый белковый коктейль помогли ученым "воскресить" мозг свиньи через четыре часа после ее смерти, хотя далеко не все аспекты его работы восстановились.
Обновлено в 13:00
Игры
Overwatch доступен бесплатно по 23 апреля
Blizzard дает возможность поиграть в Overwatch бесплатно всем желающим, с 16 по 23 апреля.
Обновлено в 11:03
Общество
Два пляжа на калининградской Балтике получили международную награду
"Голубой флаг" - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Обновлено в 13:36
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Авто
Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue
Бюджетный кроссовер корейской марки представлен на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:10