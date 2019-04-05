Футбол
Адвокат прокомментировала состояние здоровья КокоринаГазета.Ru 07:11
Адвокат нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья подопечного, передает РИА "Новости".
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«Был взят такой ракурс». Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист растолстел
Спорт день за днем02:48
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Политика
Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ
Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Хоккей
Нынешний тренерский штаб продолжит работу в московском «Динамо»
Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что в следующем сезоне работу продолжит весь тренерский штаб команды.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
«Будем выстраивать и совершенствовать систему помощи при инсультах и инфарктах, наша задача, чтоб в этом году 96% была уже профильная госпитализация, до 2021 года открыть четыре новых сосудистых центра - в Ногинске, Одинцове, Воскресенске и по западу Московской области, пока еще позиции нет, обсуждается», - сказал Матвеев.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта.
Обновлено в 08:38
Политика
Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко
Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Криштиану получше. Хороший знак за пять дней до „Аякса“»
Касерес пропустит три недели, состояние Перина нужно оценивать как со дня на день, но завтра он не сыграет.
Обновлено в 06:37
Авто
Пикапы Isuzu D-Max в России стали дешевле
Базовая версия пикапа с полным названием Isuzu D-Max Terra стала доступнее на целых 150 тыс. рублей.
Обновлено в 08:45
Политика
Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Хоккей
В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку
В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Авто
В России открыт приём заказов на Tesla Model Y
Обновлено в 07:43
Политика
ЕС может предоставить Великобритании годовую отсрочку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня, чтобы у нее было время договориться с парламентом о новом соглашении.
Обновлено в 06:45
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице
Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 08:40
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Спорт
Власова, Царева, Мелина и Белорукова победили в эстафете на ЧР
Обновлено в 05:38