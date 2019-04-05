Адвокат прокомментировала состояние здоровья КокоринаГазета.Ru 07:11

Спорт день за днем

Армия и оружие Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.

Общество В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Кино В сети появились первые кадры из нового «Терминатора» В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.

Экономика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.

Политика Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.

Общество Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Политика США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.

Экономика «Магнит» захотел купить «Ленту» Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Армия и оружие Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.

Политика Тереза Мэй попросила Евросоюз продлить срок Brexit до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит председателя Европейского совета Дональда Туска перенести сроки выхода Лондона из ЕС.

Единоборства Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.

Единоборства Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.

Политика Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.