Футбол

Адвокат прокомментировала состояние здоровья КокоринаГазета.Ru 07:11

Адвокат нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья подопечного, передает РИА "Новости".
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«Был взят такой ракурс». Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист растолстел

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Адвокат Кокорина: «Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии»

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Адвокат: Вес Кокорина составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО

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Адвокат прокомментировала состояние здоровья Кокорина

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Вес Кокорина в СИЗО не поменялся

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РЕН ТВвчера в 11:57

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг

РИА Новостивчера в 11:52
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Армия и оружие

Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии

Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики

Обновлено в 04:34
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Политика

Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Общество

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Обновлено в 17:26
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Кино

Билеты на финал «Мстителей» продают за $10 тыс

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

В Китае сертифицировали вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03

Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Тереза Мэй попросила Евросоюз продлить срок Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит председателя Европейского совета Дональда Туска перенести сроки выхода Лондона из ЕС.
Обновлено в 04:50
Единоборства

Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.
Обновлено в 17:45
Общество

Наведут на мысль: «теория подталкивания» остается спорной, но применяемой практикой

Теория подталкивания (Nudge theory) — одно из самых модных и обсуждаемых направлений современной социологии и психологии масс.
Обновлено в 17:02
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом

Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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