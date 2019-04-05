Футбол
Адвокат прокомментировала состояние здоровья КокоринаГазета.Ru 07:11
Адвокат нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья подопечного, передает РИА "Новости".
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«Был взят такой ракурс». Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист растолстел
Спорт день за днем02:48
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Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
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Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики
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В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Политика
Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Кино
Билеты на финал «Мстителей» продают за $10 тыс
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Тереза Мэй попросила Евросоюз продлить срок Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит председателя Европейского совета Дональда Туска перенести сроки выхода Лондона из ЕС.
Обновлено в 04:50
Единоборства
Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.
Обновлено в 17:45
Общество
Наведут на мысль: «теория подталкивания» остается спорной, но применяемой практикой
Теория подталкивания (Nudge theory) — одно из самых модных и обсуждаемых направлений современной социологии и психологии масс.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом
Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
Обновлено в 16:35