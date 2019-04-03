Футбол

Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения судаRT на русском 16:17

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, почему футболист пребывал в хорошем настроении после новости о продлении его ареста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева опроверг информацию о выплате штрафа «Краснодару»

Газета.Ru15:31

Адвокат Мамаева: это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое

Чемпионат14:26

Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

RT на русском16:17

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Sportbox.RU14:45

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Матч ТВ14:45

Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»

Sport24.ru13:46

Адвокат объяснил, почему не просил освободить Мамаева под залог

Спорт-Экспресс15:31
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Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 12:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Обновлено в 14:52
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Прокуратура готовит четвёртый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона

Бывший глава Nissan Карлос Гон и его партнёр Грег Келли были арестованы в ноябре прошлого года по подозрению в сокрытии доходов.
Обновлено в 04:18
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Футбол

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Игры

Завтра в Battlefield V появятся микротранзакции

Завтра в игре появится два таких героя — Шеймус и Эрнст. Вдобавок DICE также подготовила два особых набора — для новичков и премиальный.
Обновлено в 12:11
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Политика

Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.
Обновлено в 18:12
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Военные Эстонии и НАТО начали учения в Таллине

В Таллине с сегодняшнего дня, 3 апреля, стартовали учения военнослужащих Сил обороны Эстонии.
Обновлено в 00:49
Политика

Пенс предрек Германии судьбу «заложника России»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» сделает немецкую экономику заложником России.
Обновлено в 16:43
Культура

Художник Николай Сажин умер в Петербурге

Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца

Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Общество

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено в 12:06
Футбол

Футболиста Пеле госпитализировали в Париже

Радио RMC Sport передаёт, что угрозы жизни нет, Пеле находится под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.
Обновлено в 11:46
Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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