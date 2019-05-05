Футбол
Адвокат поздравил «Зенит» с чемпионством и передал фанатам приветГазета.Ru 00:02
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Дик Адвокат прокомментировал победу сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге сезона-2018/19. Голландский специалист выразил гордость тем фактом, что клуб Санкт-Петербурга стал чемпионом.
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Дик Адвокаат поздравил «Зенит» с золотыми медалями чемпионата России
Петербургский дневниквчера в 17:49
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Футбол
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