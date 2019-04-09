Футбол
Адвокат попросил перевести Кокорина и Мамаева в камеру без курящихГазета.Ru 07:38
Адвокат Андрей Ромашов на первом заседании Пресненского суда Москвы по уголовному делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева попросил перевести футболистов в помещение без курящих, передает Sport24.
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