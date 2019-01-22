Политика

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайнойРБК 03:20

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Владимира Жеребенкова.
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с чего всё началось

У Пола Уилана при задержании нашли секретные документы, заявил адвокат

О задержании Уилана в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, он проводил в России шпионскую акцию. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу.
РИА Новости02:44

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Адвокат: Уилан не знал о передаче ему секретных сведений

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У Пола Уилана при задержании нашли секретные документы, заявил адвокат

РИА Новости02:44

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Адвокат подтвердил обнаружение у Пола Уилана содержащих гостайну сведений

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Адвокат: Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан не знал, что ему передают секретные сведения

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