Политика
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайнойРБК 03:20
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Владимира Жеребенкова.
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с чего всё началось
О задержании Уилана в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, он проводил в России шпионскую акцию. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу.РИА Новости02:44
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Политика
Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре
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Депутат Украины Дмитрий Добродомов обвинил руководство страны в позорном провале.
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Политика
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В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
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В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР
Кремль ориентируется на данные следствия, а не средств массовой информации в вопросе расследования убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:02
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Рябков объяснил поведение США желанием доминировать во всех сферах
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Генпрокурор Украины предложил легализовать оружие и проституцию
На Украине стоило бы легализовать оружие и проституцию, считает генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
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Отец Бутиной сообщил, что она вышла на связь с родными
Обновлено в 01:10
Политика
Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
В антикоррупционном законопроекте прописан механизм, который позволит Генпрокуратуре получить от иностранных регуляторов сведенья о зарубежных счетах и операциях чиновников.
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Политика
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Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
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Политика
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Соединённые Штаты готовят официальный запрос об экстрадиции из Канады финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 01:29