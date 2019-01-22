Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайнойРБК 03:20

О задержании Уилана в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, он проводил в России шпионскую акцию. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу.

с чего всё началось

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Владимира Жеребенкова.

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Политика Политика Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре 22 января в Москве пройдет юбилейная, 25-я встреча премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, в ходе которой стороны обсудят решение курильского вопроса.

Политика Политика ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.

Политика Политика Депутат Рады рассказал о «позорном провале» Украины Депутат Украины Дмитрий Добродомов обвинил руководство страны в позорном провале.

Политика Политика Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.

Политика Политика Порошенко пообещал улучшение жизни на Украине через три года Президент Украины Пётр Порошенко считает, что граждане Украины увидят улучшение жизни по итогам проведённых реформ в ближайшие три года.

Политика Политика The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД Американцы в очередной раз обвинили Москву в нарушении договора и заявили, что в феврале начнут процесс выхода из соглашения, если Россия не уничтожит свою ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

Политика Политика Более 70% немцев одобряют строительство «Северного потока — 2» Большинство жителей Германии (73%) выступают в поддержку строительства «Северного потока — 2». Такие данные обнародовало издание Neue Presse со ссылкой на опрос, проведённый социологической службой Forsa.

Политика Политика В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию Говорить о позиции по предложенным коррективам в Основной закон еще рано, считают в Кремле.

Политика Политика В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР Кремль ориентируется на данные следствия, а не средств массовой информации в вопросе расследования убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Политика Рябков объяснил поведение США желанием доминировать во всех сферах 4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД.

Политика Политика Генпрокурор Украины предложил легализовать оружие и проституцию На Украине стоило бы легализовать оружие и проституцию, считает генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Политика Политика Отец Бутиной сообщил, что она вышла на связь с родными

Политика Политика Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников В антикоррупционном законопроекте прописан механизм, который позволит Генпрокуратуре получить от иностранных регуляторов сведенья о зарубежных счетах и операциях чиновников.

Политика Политика В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.