Политика
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайнойРБК 03:20
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Владимира Жеребенкова.
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с чего всё началось
О задержании Уилана в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, он проводил в России шпионскую акцию. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу.РИА Новости02:44
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Политика
Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает повторно нанести визит в Россию этой весной и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено 20 января в 15:46
Политика
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России
Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
В Кремле рассказали об ожиданиях от ВАДА
"Безусловно, наши спортивные чиновники, спортивные власти предприняли максимум усилий для организации работы представителей ВАДА в Москве, осуществления всех необходимых процедур, контактов, которые состоялись", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:57
Политика
Опубликована дипломатическая переписка об убийстве журналистов в ЦАР
Издание «Московский комсомолец» опубликовало фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
Говорить о позиции по предложенным коррективам в Основной закон еще рано, считают в Кремле.
Обновлено в 04:45
Политика
На Украине рассказали о «позорном провале» политики властей страны
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.
Обновлено в 01:53
Политика
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев
Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода «Северный поток-2» и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД
Обновлено в 02:59
Политика
Мария Бутина вышла на связь с родственниками после недельного молчания
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, вышла на связь с родными после недельного перерыва.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
В антикоррупционном законопроектепрописан механизм, который позволит Генпрокуратуре получить от иностранных регуляторов сведенья о зарубежных счетах и операциях чиновников.
Обновлено в 04:29
Политика
США готовят запрос об экстрадиции финдиректора Huawei из Канады
США планируют направить Канаде официальный запрос об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает канадская газета The Globe and Mail.
Обновлено в 01:08
Политика
Рябков объяснил поведение США желанием доминировать во всех сферах
4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД.
Обновлено в 04:27
Политика
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Американские СМИ заявили о победе России над США без «единого выстрела»
Издание New American Journal заявило о победе России над США без единого выстрела.
Обновлено вчера в 19:58