Футбол
Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева
Адвокат подаст апелляцию на продление ареста МамаеваRambler News Service10:06
Ранее адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила журналистам о намерении подать апелляцию на продление ареста. 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу, в также Александру Протасовицкому до 8 февраля.
Rambler News Service10:06
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