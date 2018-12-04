Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева
Rambler News Service
10:06

Ранее адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила журналистам о намерении подать апелляцию на продление ареста. 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу, в также Александру Протасовицкому до 8 февраля.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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