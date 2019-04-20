Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборовГазета.Ru 12:03

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает "Украинские новости".

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

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