Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборовГазета.Ru 12:03

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает "Украинские новости".
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На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

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Адвокат Порошенко подал иск о снятии кандидата Зеленского с выборов

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Один из наблюдателей на выборах президента Украины подал иск о снятии Зеленского с выборов президента Украины

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Известия12:04

Адвокат Порошенко заявил, что подал иск о снятии Зеленского с выборов

ТК Звезда11:56
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В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

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Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами

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Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
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Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
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Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
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Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Следующее поколение спорткаров Toyota 86 и Subaru BRZ останутся с задним приводом, но эти два автомобиля не будут построены на платформе Subaru.
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Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

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В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Жители Подмосковья убрали 160 тонн мусора на субботнике

Жители Московской области собрали 160 тонн мусора и посадили 27 тыс. саженцев на субботнике 20 апреля.
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Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира

Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
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В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
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Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
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СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
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В 2020 году Volvo введёт ещё одно новшество – на всех моделях авто компании скорость движения будет ограничена до 180 км/час.
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Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа

Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
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Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
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«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку

По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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