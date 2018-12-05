Адвокат Татьяна Стукалова, которая представляет интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, опровергла информацию о наличии положительной характеристики из московского "Локомотива", передает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30 Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

Футбол Футбол Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Футбол Футбол Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Футбол Футбол Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан» Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.

Футбол Футбол Игорь Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“» Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов считает, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заслужил награду в 2018 году.

Футбол Футбол «Реал» договорился с Азаром о переходе летом 2019 года, сообщают СМИ Мадридский "Реал" согласовал с футболистом лондонского "Челси" Эденом Азаром переход игрока в испанский клуб, трансфер должен состояться летом 2019 года, сообщает As со ссылкой El Partido de la Una de Onda Madrid.

Футбол Футбол «Кайрат» предложит Аршавину работу тренером в академии Казахстанский "Кайрат" намерен задействовать российского футболиста Андрея Аршавина, завершившего игровую карьеру, в структуре клуба.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.

Футбол Футбол Навас хочет покинуть «Реал» в январе Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.

Футбол Футбол Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА

Футбол Футбол Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“» Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью итальянским СМИ рассказал о том, как принял решение уйти из "Ювентуса".

Футбол Футбол Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.