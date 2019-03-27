Происшествия
Адвокат арестованного экс-министра: Абызов постоянно проживал в РоссииСвободная Пресса 15:22
Адвокат Михаила Абызова, которого вечером 27 марта арестовал Басманный суд Москвы, опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания. По словам Александра Аниса, бывший министр открытого правительства находился у себя дома, когда к нему пришли с обыском.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Футбол
Женщину-арбитра в Аргентине облили кипятком во время матча
Обновлено в 12:29
Политика
Британские депутаты одобрили новые даты Brexit
Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Театры
Премьера «Орландо, Орландо» состоится в «Геликон-опере»
Спектакль представят зрителям 31 марта.
Обновлено в 11:23
Здоровье
Минздрав: квота целевого приема в медвузах РФ выросла с 29% до 54% за 6 лет
Квота целевого приема в медицинских вузах России увеличилась за последние 6 лет с 29% до 54%, при этом 90% врачей, прошедших обучение по целевой программе, трудоустраиваются, заявила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова.
Обновлено в 10:43
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Здоровье
Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX
Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео
Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Политика
США не выступают за создание полноценного палестинского государства
Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду, 27 марта, не подтвердил, что Вашингтон продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания полноценного палестинского государства.
Обновлено в 11:15
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Гаджеты
В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой
"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Футбол
Утверждено расписание Международного кубка чемпионов
Сегодня, 27-го марта, стало известно расписание матчей Международного кубка чемпионов 2019 года.
Обновлено в 15:03
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Космос
Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете
Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Авто
«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers
Обновлено в 18:07