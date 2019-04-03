Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия вчера в 07:02
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Россия в Черном море сможет прижать денежный хвост военному лобби США - политолог
Царьградвчера в 17:22
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Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
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Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
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Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
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Общество
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Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Происшествия
Продлен арест полковнику Захарченко
Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
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В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Экономика
Многодетные семьи получат новые налоговые льготы
Многодетные семьи получат льготы по имущественному и земельному налогу, которые были предусмотрены Посланием президента РФ к Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180
Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.
Обновлено вчера в 19:38
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Меган Маркл обзавелась двойником
К сходству с Маркл относится с юмором.
Обновлено в 10:00
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Возлюбленная Петросяна станет судьей
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин заинтересовался поиском затонувших на Балтике подлодок
Президент России Владимир Путин заинтересовался проектом по поиску подлодок, затонувших на Балтике в Великую Отечественную войну.
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Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено 02 апреля в 06:16
Культура
Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении
Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
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«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
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Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
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Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
Корпорация Google заблокировала аккаунт Зеленского
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что корпорация Google заблокировала аккаунт шоумена в рекламной сети Google Ads.
Обновлено в 07:40
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине
Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05