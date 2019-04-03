Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия 07:02
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 14:55
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