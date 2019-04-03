Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия 07:02

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Авто Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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