Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия 07:02

с чего всё началось

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

Энергетика Цены на бензин перестали сдерживать Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Транспорт Пять станций Сокольнической линии метро Москвы откроют раньше срока Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Культура В Петербурге открывается выставка о симфоническом оркестре В среду, 3 апреля, петербургский Музей театрального и музыкального искусства открывает постоянную выставку, которую посвятили истории симфонического оркестра.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Футбол Пеле был госпитализирован в Париже Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Политика Лавров высказался о попытках лишить Белоруссию независимости Сергей Лавров прокомментировал рассуждения о попытках России лишить Белоруссию независимости.

Общество В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.

Авто Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.

Кино Алла Пугачева попадет в «Простоквашино» По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.

Спорт RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.