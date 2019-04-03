Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия 07:02
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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