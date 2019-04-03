Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия вчера в 07:02
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 07:14
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Россия в Черном море сможет прижать денежный хвост военному лобби США - политолог
Царьградвчера в 17:22
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость
Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Google выпустила вторую бету Android Q
Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
Обновлено в 06:13
Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Кино
Не стало актера Алексея Булдакова
Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности
Обновлено в 05:15
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Голая Ольга Серябкина представила свой новый альбом, где она, то ли птица, то ли кит
Несколько дней назад, завернутая в одеяло голая Ольга Серябкина, сообщила, что на днях выйдет её первый сольный альбом.
Обновлено в 08:13
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Единоборства
Олейник: Понятия не имею, почему Волкова поменяли на меня
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заменит Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в бое против Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Общество
Представитель РПЦ назвал причину превращения мальчиков в девочек
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал малодетность «бичом, который мальчиков превращает в девочек».
Обновлено в 06:50
Происшествия
Суд оставил под стражей экс-министра строительства Николая Безуглова
Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра строительства донского региона Николая Безуглова состоялось сегодня, 4 апреля, в Ростовском областном суде, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:27
Экономика
Прибыль 30 крупнейших банков в январе выросла в 2 раза
Активы 30 крупнейших банков на 1 февраля составили 74 трлн 417,9 млрд руб. (на 1 января - 75 трлн 676,9 млрд руб.).
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика
Европарламент сохранит безвизовый режим с Великобританией после Brexit
Гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), дадут право на безвизовые поездки.
Обновлено в 07:21
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания
Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31