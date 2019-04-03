Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном мореИзвестия вчера в 07:02

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Дмитрий Песков
Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 07:14

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ТАСС02 апреля в 18:47
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
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Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
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В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
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Google выпустила вторую бету Android Q

Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
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Общество

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Кино

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Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
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Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности

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Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Шоу-бизнес

Голая Ольга Серябкина представила свой новый альбом, где она, то ли птица, то ли кит

Несколько дней назад, завернутая в одеяло голая Ольга Серябкина, сообщила, что на днях выйдет её первый сольный альбом.
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Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Единоборства

Олейник: Понятия не имею, почему Волкова поменяли на меня

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заменит Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в бое против Алистара Оверима.
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал малодетность «бичом, который мальчиков превращает в девочек».
Обновлено в 06:50
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-министра строительства Николая Безуглова

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра строительства донского региона Николая Безуглова состоялось сегодня, 4 апреля, в Ростовском областном суде, сообщает пресс-служба суда.
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Экономика

Прибыль 30 крупнейших банков в январе выросла в 2 раза

Активы 30 крупнейших банков на 1 февраля составили 74 трлн 417,9 млрд руб. (на 1 января - 75 трлн 676,9 млрд руб.).
Обновлено вчера в 07:02
Общество

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Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Авто

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Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

Европарламент сохранит безвизовый режим с Великобританией после Brexit

Гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), дадут право на безвизовые поездки.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

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Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

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Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
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Происшествия

В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания

Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
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