Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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Россия в Черном море сможет прижать денежный хвост военному лобби США - политолог
Царьградвчера в 17:22
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Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Технологии
Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам
Фармацевтический немецкий концерн Bayer на протяжении года постоянно подвергался хакерским атакам.
Обновлено в 05:59
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Политика
Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах
Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Политика
Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений
Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:15
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт
Алексей Текслер увеличил дорожный фонд Челябинской области
По этому году принято решение об увеличении финансирования на ремонт и содержание дорог в сумме порядка два с небольшим миллиарда рублей, - рассказал Алексей Текслер.
Обновлено в 02:15
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна
Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Самолеты США вновь провели разведку у границ России
Второй самолет Lockheed ЕР-3Е взлетел с базы Суда-Бэй, которая находится на острове Крит, пролетел через воздушное пространство Болгарии и провел разведку у побережья Сочи.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Футбол
Руководитель VAR в России рассказал о стоимости проекта
Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин поговорил о бюджете на эксплуатацию системы.
Обновлено в 11:48
Авто
«Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля
«Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.
Обновлено в 11:23
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Ливерпуль» потратил на услуги агентов больше всех в АПЛ
«Ливерпуль» потратил за год наибольшую сумму денег на услуги спортивных агентов среди всех клубов чемпионата Англии.
Обновлено в 10:21
Политика
Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Наука
Названы последствия обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа
Учёные из Австралии пришли к выводу, что массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа, произошедшее в 2016 и 2017 годах, привело к снижению прироста новых кораллов.
Обновлено в 07:33