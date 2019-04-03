Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном мореРЕН ТВ вчера в 03:01

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки. Крайне неоднозначные заявления в канун 70-летия альянса сделала американский постпред Кэй Бэйли Хатчисон.
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Россия в Черном море сможет прижать денежный хвост военному лобби США - политолог

Царьградвчера в 17:22

НАТО тянет в Черное море

Российская газетавчера в 13:05

Ковитиди раскритиковала заявление НАТО о кораблях в Керченском проливе

Известиявчера в 08:44

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Газета.Ruвчера в 10:06

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

RT на русскомвчера в 10:08

В России оценили планы НАТО «защитить» Украину в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 11:42

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

ТАСС02 апреля в 18:47
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Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Технологии

Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам

Фармацевтический немецкий концерн Bayer на протяжении года постоянно подвергался хакерским атакам.
Обновлено в 05:59
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Политика

Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах

Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Политика

Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений

Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:15
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт

Алексей Текслер увеличил дорожный фонд Челябинской области

По этому году принято решение об увеличении финансирования на ремонт и содержание дорог в сумме порядка два с небольшим миллиарда рублей, - рассказал Алексей Текслер.
Обновлено в 02:15
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика

Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Самолеты США вновь провели разведку у границ России

Второй самолет Lockheed ЕР-3Е взлетел с базы Суда-Бэй, которая находится на острове Крит, пролетел через воздушное пространство Болгарии и провел разведку у побережья Сочи.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Крем для кожи превратил британку в «зомби»

Обновлено в 10:00
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Мотострелки Северного флота провели учение с боевой стрельбой

Обновлено в 11:17
Футбол

Руководитель VAR в России рассказал о стоимости проекта

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин поговорил о бюджете на эксплуатацию системы.
Обновлено в 11:48
Авто

«Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.
Обновлено в 11:23
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Ливерпуль» потратил на услуги агентов больше всех в АПЛ

«Ливерпуль» потратил за год наибольшую сумму денег на услуги спортивных агентов среди всех клубов чемпионата Англии.
Обновлено в 10:21
Политика

Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Обновлено в 11:49
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Наука

Названы последствия обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа

Учёные из Австралии пришли к выводу, что массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа, произошедшее в 2016 и 2017 годах, привело к снижению прироста новых кораллов.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
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