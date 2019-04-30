Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут до 15 маяРеальное время 09:50

Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 15 мая. По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, приговор будет вынесен всем фигурантам одновременно, пишет RNS.

Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут до 15 мая

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