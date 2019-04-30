Происшествия

Адвокат назвал срок вынесения приговора Кокорину и МамаевуRambler News Service 09:38

Ранее агентство «Р-Спорт» со ссылкой на адвоката Александра Кокорина Татьяну Стукалову сообщило, что приговор может быть вынесен 8 мая. Бушманов опроверг такую возможность.
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Адвокат Кокорина сообщил, когда ожидать приговор футболисту

Народные новости09:46

Стала известна возможная дата вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru09:16

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Московский Комсомолец08:56

Адвокат Кокорина рассказала, когда футболисту вынесут приговор

РЕН ТВ08:59

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Известия08:41

Адвокат назвал срок вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

Rambler News Service09:38

Адвокат: приговор Кокорину может состояться 8 мая

РИА Новости07:53
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

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Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
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Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
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Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
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США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
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Поборовший рак Шура проиграл суд по делу о квартире

Обновлено в 13:11
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Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

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Гран-при фестиваля мусульманского кино получила картина из Кыргызстана

Гран-при кинофорума и сертификат на миллион рублей получила картина из Кыргызстана "Песнь дерева".
Обновлено в 15:37
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
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Шоу-бизнес

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СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
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Похудевшая Айза Анохина похвасталась фигурой в купальнике

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Обновлено в 12:59
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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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JAC представил полностью электрический кроссовер JAC iEVS4

JAC представил полностью электрический кроссовер с названием JAC iEVS4, в котором используется установка третьего поколения, созданная специальным подразделением компании.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Футбол

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Политика

США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».
Обновлено в 14:58
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

Обновлено в 14:32
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Кино

Скончался режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:56
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет

Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 01:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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