Политика
Адвокат назвал имена троих россиян, которых готова обменять УкраинаСобеседник 04:16
Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене гражданами с Украиной. По словам адвоката Валентина Рыбина, его подзащитные вернутся на родину в ближайшее время в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
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с чего всё началось
При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.Коммерсантъвчера в 11:28
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
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Политика
В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.
Обновлено в 07:05
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля
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Авто
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В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 16:05
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
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Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
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Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
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Обновлено в 02:43
Происшествия
В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Основное нарушение ПДД в Москве - превышение скорости, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Технологии
«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G
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Обновлено в 08:15
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года
Завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией планируется до конца года.
Обновлено в 06:48
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
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Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
Обновлено в 00:14