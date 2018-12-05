Защита брата футболиста Александра Кокорина Кирилла просит изменить ему меру пресечения. Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Футбол Футбол Локомотив — Рубин 0:0 (2-й тайм) Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг и хавбек «Рубина» Вячеслав Подберезкин из-за травм были вынуждены покинуть поле в начале первого четвертьфинального матча Кубка России.

Футбол Футбол Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Футбол Футбол Спартак — Урал 1:0 (2-й тайм) Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед матчем с «Уралом» заявил, что команде пришло время выиграть этот турнир.

Футбол Футбол Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Футбол Футбол Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Футбол Футбол «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в новой форме «Краснодар» показал комплект формы, в котором выйдет на матч ¼ финала Кубка России против «Ростова».

Футбол Футбол Моуринью открыт к возвращению в «Реал»

Футбол Футбол Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“» Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

Футбол Футбол Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса» Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.

Футбол Футбол Агент: «Ювентус» не хочет продавать Ругани, клуб верит в него Агент Давид Торкия, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, отметил, что туринский клуб верит в его клиента и не намерен продавать игрока.

Футбол Футбол «Бавария» может подписать де Лигта и де Йонга за 150 млн евро По данным Bild, немецкий клуб может подписать де Лигта и де Йонга за 150 миллионов евро.

Футбол Футбол Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол Хавбек «Спартака» попал в команду недели FIFA 19 В число запасных команды попал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (рейтинг FIFA 19 — 81), который отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).