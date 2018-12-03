Происшествия
Адвокат надеется на освобождение Мамаева из-под стражи
Адвокат надеется на освобождение Мамаева из-под стражиРИА Новостивчера в 12:45
Адвокат футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов надеется, что его подзащитного освободят из-под стражи по итогам завтрашнего заседания суда. На нем будет рассмотрено ходатайство о продлении ареста Мамаеву и братьям Кокориным еще на два месяца.
РИА Новостивчера в 12:45
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Перед судом жена футболиста Мамаева из-за любовницы отвернулась от него
Московский Комсомолец03 декабря в 11:39
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