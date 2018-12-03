Происшествия

Адвокат надеется на освобождение Мамаева из-под стражи
РИА Новости
вчера в 12:45

Адвокат футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов надеется, что его подзащитного освободят из-под стражи по итогам завтрашнего заседания суда. На нем будет рассмотрено ходатайство о продлении ареста Мамаеву и братьям Кокориным еще на два месяца.
РИА Новостивчера в 12:45

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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