Футбол
Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи
Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражиМатч ТВ12:13
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду на то, что 5 декабря Тверской суд Москвы освободит из-под стражи его подзащитного.
Матч ТВ12:13
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Мамаев и Кокорин, скорее всего, останутся в СИЗО. Суд не изменит меру пресечения
Спорт день за днем06:21
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Футбол
Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»
Обновлено в 12:29
Футбол
РФС принял решение о введении VAR в РПЛ
Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
Обновлено в 12:41
Футбол
Валенсия — Эбро 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 13:31
Футбол
Матюнин рассудит «Зенит» и «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
Обновлено в 13:39
Футбол
Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции
Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за протестных движений в стране.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Спартак» хочет отменить красную карточку Рассказову
Обновлено в 11:00
Футбол
Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии
Обновлено в 13:16
Футбол
Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18
Футбол
УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 11:50
Футбол
Главный тренер сборной Литвы Янкаускас покинул свой пост
Пресс-служба Федерации футбола Литвы сообщает о том, что главный тренер национальной команды Эдгарас Янкаускас покинул свой пост.
Обновлено в 11:21
Футбол
Сарри хочет, чтобы Фабрегас и Луиз остались в «Челси»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы хавбек "синих" Сеск Фабрегас и защитник Давид Луиз остались в клубе.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП
Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 07:52
Футбол
Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»
В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол
Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле
Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 12:20
Футбол
СМИ: Еременко покинет «Спартак» зимой
«Спартак» может расстаться с полузащитником Романом Еременко в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:23