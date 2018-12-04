Футбол

Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи
Матч ТВ
12:13

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду на то, что 5 декабря Тверской суд Москвы освободит из-под стражи его подзащитного.
Матч ТВ12:13

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«Расследование дела Мамаева и Кокорина может растянуться на год»

Советский спорт13:17

Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

Матч ТВ12:13

Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

Sportbox.RU12:13

Адвокат Мамаева: «У суда нет никаких оснований продлевать срок задержания Павла»

Спорт-Экспресс11:29

Зампред ОНК Москвы: «Надеемся, что Мамаева и Кокорина отпустят из СИЗО завтра»

Sport24.ru11:37

Мамаев и Кокорин, скорее всего, останутся в СИЗО. Суд не изменит меру пресечения

Спорт день за днем06:21

Футболистов Мамаева и Кокорина могут выпустить из СИЗО на этой неделе

Брянские новостивчера в 16:48
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Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 12:29
Футбол

РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
Обновлено в 12:41
Футбол

Валенсия — Эбро 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 13:31
Футбол

Матюнин рассудит «Зенит» и «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

Обновлено в 13:39
Футбол

Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции

Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за протестных движений в стране.
Обновлено в 11:36
Футбол

«Спартак» хочет отменить красную карточку Рассказову

Обновлено в 11:00
Футбол

Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии

Обновлено в 13:16
Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18
Футбол

УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 11:50
Футбол

Главный тренер сборной Литвы Янкаускас покинул свой пост

Пресс-служба Федерации футбола Литвы сообщает о том, что главный тренер национальной команды Эдгарас Янкаускас покинул свой пост.
Обновлено в 11:21
Футбол

Сарри хочет, чтобы Фабрегас и Луиз остались в «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы хавбек "синих" Сеск Фабрегас и защитник Давид Луиз остались в клубе.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП

Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 07:52
Футбол

Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»

В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол

Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 12:20
Футбол

СМИ: Еременко покинет «Спартак» зимой

«Спартак» может расстаться с полузащитником Романом Еременко в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:23
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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