Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
РИА Новости
06:59

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
РИА Новости06:59
с чего всё началось

Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».
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Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

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Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
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