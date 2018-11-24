Происшествия
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала делоРИА Новости06:59
Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
РИА Новости06:59
с чего всё началось
«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».ГТРК Башкортостанвчера в 07:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат рассказала о жизни девушки-дознавателя после изнасилования полицейскими
ГТРК Башкортостан11:09
Представитель потерпевшей девушки-дознавателя: «Люди сидят – это самое главное»
Башинформвчера в 08:59
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой
ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Алабаме полицейские по ошибке застрелили не того парня
В США полицейские по ошибке застрелили 21-летнего парня, приняв его за злоумышленника, открывшего огонь в торговом центре.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
В Кирове нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, ребёнок скончался от полученных травм.
Обновлено в 16:59
Происшествия
При крушении яхты на озере Виктория погибли 11 человек
В результате крушения яхты на озере Виктория в районе Уганды погибли не менее 11 человек.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа
В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 16:57
Происшествия
При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех девушек
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пропавшей в сентябре жительницы Ростова-на-Дону, следствие установило его причастность еще к двум убийствам почти 20-летней давности, сообщается на сайте областного СУСК России.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета
Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Отчим признался в совращении падчерицы и ее подружек
С декабря 2016 года мужчина развращал свою падчерицу и ее двух подружек.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП в центре Петербурга
Обновлено в 14:44
Происшествия
Канатоходец устроил представление над каналом Грибоедова в Петербурге
Обновлено в 18:23