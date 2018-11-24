Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
РИА Новости
06:59

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
РИА Новости06:59
с чего всё началось

Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».
ГТРК Башкортостанвчера в 07:20

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Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

РИА Новости06:59

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ProUfu.ruвчера в 23:48

Адвокат ставшей жертвой насилия со стороны бывших коллег 23-летней дознавательницы полиции в Уфе впервые прокомментировала это дело

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Представитель потерпевшей девушки-дознавателя: «Люди сидят – это самое главное»

Башинформвчера в 08:59
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия

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В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
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Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
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Уфа
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Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
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