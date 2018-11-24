Происшествия
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала делоРИА Новости06:59
Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
РИА Новости06:59
с чего всё началось
«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».ГТРК Башкортостанвчера в 07:20
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