Общество
Адвокат фигуранта дела экс-губернатора Хорошавина заявил о самоотводеРБК вчера в 19:18
Рассмотрение началось спустя две недели после перерыва, объявленного из-за госпитализации еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина.
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Адвокат одного из фигурантов дела экс-губернатора Хорошавина заявил самоотвод (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 18:33
Возобновившийся после длительного перерыва суд по делу Хорошавина снова отложили
РИА Сахалин-Курилывчера в 19:54
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