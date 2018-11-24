Происшествия

Адвокат дознавателя прокомментировала изнасилование в Уфе
RT на русском
07:37

Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
RT на русском07:37
с чего всё началось

Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».
ГТРК Башкортостанвчера в 07:20

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Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала дело

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Адвокат пострадавшей девушки-дознавателя прокомментировала групповое изнасилование в Уфе

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Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

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Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
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