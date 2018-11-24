«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».

с чего всё началось

Адвокат Ирина Валиева, подзащитная которой, 23-летняя дознавательница и Уфы, заявила об изнасиловании на работе, рассказала, что ей и потерпевшей "ничего не надо ни от кого". По ее словам, главное, что все живы и "люди сидят".

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