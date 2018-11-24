Происшествия

Адвокат дознавательницы прокомментировала изнасилование в Уфе
Газета.Ru
07:11

Адвокат Ирина Валиева, подзащитная которой, 23-летняя дознавательница и Уфы, заявила об изнасиловании на работе, рассказала, что ей и потерпевшей "ничего не надо ни от кого". По ее словам, главное, что все живы и "люди сидят".
Газета.Ru07:11
с чего всё началось

Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

«Вестям» удалось связаться с представителем потерпевшей стороны в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. В телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо, ни от кого».
ГТРК Башкортостанвчера в 07:20

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Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала дело

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Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе впервые прокомментировала ситуацию

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