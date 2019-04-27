Происшествия
Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору ЕвсюковуРБК 00:05
Бывшему начальнику ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову, осужденному на пожизненный срок за стрельбу по людям в столичном супермаркете в 2009 году, после десяти дет заключения могут смягчить режим, заявил в интервью «РИА Новости» адвокат Павел Лапшов.
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Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова
Московский Комсомолецвчера в 22:11
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