Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала судаИзвестия 10:37

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда. Такую точку зрения высказал известный адвокат Сергей Жорин, пишет «Советский спорт».

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

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