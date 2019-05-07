Жорин: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала судаГазета.Ru вчера в 09:01

По словам специалиста, наказание, которое ожидает спортсменов, будет ниже того, какое просит для них прокурор. Жорин полагает, что Кокорина и Мамаева приговорят к сроку, который они отбудут к моменту вынесения приговора. Это значит, что футболистов могут отпустить из прямо из зала суда.

Жорин: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала суда

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