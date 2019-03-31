Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента СловакииРоссийская газета 21:16
Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии. Об этом сообщили в государственной избирательной комиссии. Отмечается, что после обработки данных с 96,8% избирательных участков, Чапутова набрала 58,3% голосов.
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