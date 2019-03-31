Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы СловакииREGNUM вчера в 20:59

Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова. Об этом говорится в сообщении словацкой избирательной комиссии. По итогам обработки данных с 96,8% избирательных участков Чапутова набрала 58,3% голосов.
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На президентских выборах в Словакии победила Зузана Чапутова

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 марта

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Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

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Адвокат Чапутова победила на выборах президента Словакии

Известиявчера в 21:22

На выборах президента Словакии впервые победила женщина

Говорит Москва00:56

Первая женщина-президент в истории Словакии. Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах

ТАССвчера в 21:54
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Экономика

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Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
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Следком начал проверку обстоятельств гибели автогонщика в Геленджике

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Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
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Политика

КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
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Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
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Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
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Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
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В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
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