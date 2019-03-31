Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы СловакииREGNUM вчера в 20:59
Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова. Об этом говорится в сообщении словацкой избирательной комиссии. По итогам обработки данных с 96,8% избирательных участков Чапутова набрала 58,3% голосов.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Экономика
Якутия резко увеличит экспорт сельхозпродукции к 2024 году
Якутия к 2024 году планирует увеличить поставки за рубеж сельхозпродукции до 20 процентов во внутреннем валовом продукте.
Обновлено в 04:03
Политика
На Украине начались выборы президента
ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года — в день начала кампании по выборам президента – сообщила о ликвидации пяти участков для голосования в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске).
Обновлено в 01:52
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Гидрометеоцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве из-за сильного ветра с вечера воскресенья, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка
Обновлено в 05:32
Авто
Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне
Обновлено вчера в 08:09
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсии
Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Футбол
Полузащитник «Зенита» Оздоев сыграет против «Оренбурга»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Следком начал проверку обстоятельств гибели автогонщика в Геленджике
Обновлено вчера в 15:38
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Кино
Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Ника» за фильм «Лето»
В категории "Лучший игровой фильм года" премию "Ника" вручили создателям ленты "Война Анны".
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Футбол
Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Спорт
Седова выиграла скиатлон на чемпионате России
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Певица Натали принимает поздравления с 45-летием
Уроженка Нижегородской области, популярная и привлекательная певица Натали радует поклонников и в 45 лет.
Обновлено в 03:18
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Спорт
Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Футбол
Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне
В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16