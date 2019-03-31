На президентских выборах в Словакии победила Зузана ЧапутоваКоммерсантъ 05:07

Новым президентом Словакии станет адвокат Зузана Чапутова, за которую проголосовали 58,4% пришедших на выборы, сообщило Статистическое управление республики после подсчета 100% голосов. Второе место занял замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

На президентских выборах в Словакии победила Зузана Чапутова

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