Политика
На президентских выборах в Словакии победила Зузана ЧапутоваКоммерсантъ 05:07
Новым президентом Словакии станет адвокат Зузана Чапутова, за которую проголосовали 58,4% пришедших на выборы, сообщило Статистическое управление республики после подсчета 100% голосов. Второе место занял замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат, блондинка и просто красавица: президентом Словакии стала Зузана Чапутова
Комсомольская правда08:45
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера
Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Авто
Рендеры нового кроссовера Genesis GV80 появились в сети
В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Единоборства
Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике
Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Политика
Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:29
Общество
Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга
Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Космос
Зонд «Паркер» пошел на второе тесное сближение с Солнцем
Обновлено в 04:49
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Обновлено в 03:12
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Политика
Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко
В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Общество
Соловьев показал, за что Ленин бы выгнал из партии Зюганова
Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что руководителей КПРФ ее, можно сказать, основатель Владимир Ленин выгнал бы из партии после одной фотографии.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва
"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо
Обновлено в 07:48
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество
В Петербурге начался митинг в защиту Пулковской обсерватории
В Петербурге начался митинг в защиту Пулковской обсерватории. Об этом передает корреспондент МГ с места событий.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах
Некоторые проявления на коже сигнализируют о необходимости похода не только к дерматологу, но и к другим специалистам, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 08:40