Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари АлибасоваИзвестия 02:44
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад. Об этом он написал в своем Twitter. По словам юриста, Алибасов вписал в свое завещание и его.
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Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Теннис
17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Сергей Прядкин резюмировал, что даже те команды, которые не ответили на поставленный вопрос, «хотят, чтобы РПЛ расширялась».
Обновлено в 08:25
Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Общество
Совет ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз
Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Наука
Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
Новое исследование показывает, что эти сумчатые не получают достаточное количество воды из листьев, поэтому они часто находятся в поисках воды.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Португалия сыграет в финале Лиги наций благодаря голам Роналду
Выход в финал сборной Португалии обеспечен победой над Швейцарией со счётом 3:1. Игра состоялась на стадионе «Драгау» (город Порту, Португалия) 5 июня.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
Ответный финал Лиги чемпионов Африки будет переигран
Конфедерация африканского футбола приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов Африки между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом".
Обновлено в 02:35
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны
Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01