Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари АлибасоваИзвестия 02:44
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад. Об этом он написал в своем Twitter. По словам юриста, Алибасов вписал в свое завещание и его.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Технологии
«Максимателеком» и «Билайн» совместно монетизируют публичный Wi-Fi
АО «Максимателеком» и ПАО «ВымпелКом» станут стратегическими партнерами в области digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Обновлено в 10:21
Футбол
Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Авто
Показан обновлённый Renault Koleos
Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Кино
Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге утонула 13-летняя девочка
Днем 6 июня в заводи Финского залива напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:28
Театры
Голодец отметила популярность современных российских спектаклей за рубежом
Драматическое искусство России вызывает интерес у зарубежных коллег, современные постановки пользуются спросом, сообщила на дискуссии в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Обновлено в 10:35
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46