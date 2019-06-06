Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари АлибасоваИзвестия 02:44

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад. Об этом он написал в своем Twitter. По словам юриста, Алибасов вписал в свое завещание и его.
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Как Алибасов ложился в гроб, который несли участники «На-на», рассказал Жорин

Газета.Ru08:35

«Человек прагматичный». Адвокат рассказал, зачем Алибасов составил завещание

Телеканал 360°06:09

«Всех обломал»: наследники заговорили о завещании Бари Алибасова

Дни.ру04:20

Звездный адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

7Дней.ру04:00

Сергей Жорин частично раскрыл завещание Бари Алибасова

Телепрограмма03:04

Наследники Бари Алибасова уже озаботились его завещанием

Paparazzi.ru05:12

Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист

РИА Новости04:03
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Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Технологии

«Максимателеком» и «Билайн» совместно монетизируют публичный Wi-Fi

АО «Максимателеком» и ПАО «ВымпелКом» станут стратегическими партнерами в области digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Обновлено в 10:21
Футбол

Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна

Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Политика

Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Авто

Показан обновлённый Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Кино

Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Подмосковье соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 10:37
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге утонула 13-летняя девочка

Днем 6 июня в заводи Финского залива напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:28
Театры

Голодец отметила популярность современных российских спектаклей за рубежом

Драматическое искусство России вызывает интерес у зарубежных коллег, современные постановки пользуются спросом, сообщила на дискуссии в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Обновлено в 10:35
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак

Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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