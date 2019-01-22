Политика

Адвокат: Уилан имел секретные данные при задержанииГазета.Ru 03:19

Владимир Жеребёнков, адвокат задержанного в России гражданина четырех стран Пола Уилана, заявил, что его подзащитный во время задержания имел при себе сведения, которые составляют государственную тайну.
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Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

РБК03:20

Адвокат: Уилан при задержании имел содержащие гостайну сведения

RT на русском02:54

Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведения

Интерфакс02:58

Адвокат: Уилан имел секретные данные при задержании

Газета.Ru03:19

Адвокат Уилана заявил, что его клиент при задержании имел содержащие гостайну сведения

ТАСС02:48

У Пола Уилана при задержании нашли секретные документы, заявил адвокат

РИА Новости02:44

У Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, при задержании были сведения, содержащие гостайну, подтвердил его адвокат

Эхо Москвы03:30
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