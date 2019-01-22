Политика
Адвокат: Уилан имел секретные данные при задержанииГазета.Ru 03:19
Владимир Жеребёнков, адвокат задержанного в России гражданина четырех стран Пола Уилана, заявил, что его подзащитный во время задержания имел при себе сведения, которые составляют государственную тайну.
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Политика
Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД
Американцы в очередной раз обвинили Москву в нарушении договора и заявили, что в феврале начнут процесс выхода из соглашения, если Россия не уничтожит свою ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
На Украине рассказали о «позорном провале» политики властей страны
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.
Обновлено в 01:53
Политика
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев
Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода «Северный поток-2» и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Более 70% японцев усомнились в успехе переговоров с Россией
Подавляющее большинство японцев — 72% — не верят в достижение соглашения на переговорах с Россией о подписании мирного договора.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России
Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Полиция Венесуэлы открыла стрельбу в районе военного восстания
Обновлено вчера в 21:27
Политика
ЦБ и Генпрокуратура проверят зарубежные счета чиновников
Предполагается, что Банк России вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем ЦБ обратится к иностранному регулятору с запросом.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
МИД назвал неправомерным включение россиян в санкционный список ЕС
Министерство иностранных дел России заявило, что введение односторонних ограничительных мер Советом ЕС из-за инцидента в Солсбери в обход Совбеза ООН является неправомерным.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
МИД России прокомментировал активизацию переговоров США и талибов
Москва положительно относится к активизации переговоров США и талибов, но осторожна в оценке их возможных итогов, так как Вашингтон пытается несколько изменить повестку, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Обновлено в 01:58
Политика
CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США
Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц может принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году в качестве независимого кандидата.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
WSJ: разведслужбы США и КНДР тайно контактировали на протяжении 10 лет
Сотрудники ЦРУ и разведслужбы КНДР в течение десяти лет поддерживали тайный канал связи, который позволял им «общаться в напряженные времена», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:24
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Американские СМИ заявили о победе России над США без «единого выстрела»
Издание New American Journal заявило о победе России над США без единого выстрела.
Обновлено вчера в 19:58