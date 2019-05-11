Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Рудольф Джулиани
Я не поеду, потому что думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента… в некоторых случаях — врагами США.
— Рудольф Джулиани, американский политикREGNUM 03:43

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Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»

Коммерсантъ03:49

Адвокат Трампа объяснил отмену визита в Киев

News.ru02:06

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

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Адвокат президента США Дональда Трампа отменил свой визит в Киев

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Адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента»

Газета.Ru01:46

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США»

RT на русском01:43
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
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Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
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Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
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Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Обновлено вчера в 13:36
Политика

Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости

11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
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Футбол

Витинью получил супер-карточку в PES 2019

Нападающий "Фламенго" Витинью получил специальную карточку в Pro Evolution Soccer 2019.
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Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Порошенко предложил Зеленскому «провести встречи»

10 мая политик Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады на ближайшем заседании «обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая».
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Норвегия и РФ проведут совместные учения по спасению на море

Норвегия и Россия проведут совместные учения по спасению на море в конце нынешнего месяца, 28 и 29 мая.
Обновлено в 03:58
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Транспорт

В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
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Космос

Спутники ГЛОНАСС оснастят водородными часами

Новые космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс-К2" оснастят высокоточными водородными часами, сказано в Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года, пишет РИА "Новости".
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Футбол

«Локомотив» не может найти Игоря Денисова

Московский "Локомотив", обеспечивший себе место в еврокубках на следующий сезон, не может связаться со своим капитаном Игорем Денисовым, который отсутствует в расположении клуба с конца апреля.
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Политика

Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины

«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
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Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Транспорт

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь стали родителями

В семье рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян пополнение — звезды стали родителями в четвертый раз.
Обновлено вчера в 15:01
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Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
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Кварацхелия рассказал о своем дебютном голе за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал о своем дебютном мяче за железнодорожников.
Обновлено в 02:10
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
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Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

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Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
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Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
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Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски

Обновлено вчера в 15:07
Здоровье

Красноярский край занял пятое место в Сибири по ВИЧ-инфицированным

В 2018 году Красноярский край стал пятым в СФО по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 21:25
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Рудольф Джулиани
Американский политик
Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.
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