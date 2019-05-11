Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Я не поеду, потому что думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента… в некоторых случаях — врагами США.
— Рудольф Джулиани, американский политикREGNUM 03:43
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