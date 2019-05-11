Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат Трампа рассказал, почему он отменил визит на Украину

Газета.Ru06:18

Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»

РБК02:17

Адвокат Трампа отменил свой визит в Киев из-за того, что в окружении Зеленского якобы есть враги президента США

Эхо Москвы05:00

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»

Коммерсантъ03:49

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

ТАСС02:32

Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину

РИА Новости04:15

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США»

RT на русском01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Наука

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Клопп остался в восторге после встречи с Бьорндаленом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от встречи с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Хоккей

Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии

Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика

Помпео намерен встретиться с Путиным

Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено вчера в 08:36
Кино

Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри

Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Музыка

«Игра престолов» вдохновила Тейлор Свифт при написании альбома

Обновлено в 07:12
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Авто

АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах

В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Культура

В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Обновлено в 02:39
Происшествия

Бензовоз врезался в самолет в аэропорту Торонто

В международном аэропорту Торонто бензовоз врезался в пассажирский самолет.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Транспорт

На станции «Беговая» обнаружена протечка

Обновлено в 05:13
Футбол

«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» Лопеса

Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.
Обновлено в 07:24
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рудольф Джулиани
Американский политик
Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное