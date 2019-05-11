Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Наука
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Клопп остался в восторге после встречи с Бьорндаленом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от встречи с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика
Помпео намерен встретиться с Путиным
Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено вчера в 08:36
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри
Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Музыка
«Игра престолов» вдохновила Тейлор Свифт при написании альбома
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Авто
АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах
В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Обновлено в 02:39
Происшествия
Бензовоз врезался в самолет в аэропорту Торонто
В международном аэропорту Торонто бензовоз врезался в пассажирский самолет.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Транспорт
На станции «Беговая» обнаружена протечка
Обновлено в 05:13
Футбол
«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» Лопеса
Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.
Обновлено в 07:24
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34