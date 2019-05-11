Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова
Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика
План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник
План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»
Обновлено в 10:06
Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала отдохнуть за всех своих подписчиков
С недавних пор Волочкова закрыла комментарии на своей странице, о чем постоянно напоминает подписчикам.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Спорт
Лукашенко: Белоруссия сможет принять чемпионат мира по футболу
Белоруссия будет готова провести на своей территории чемпионат мира по футболу через два года, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:59
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»
Сестры Вачовски планируют переснять свою культовую трилогию «Матрица».
Обновлено в 01:50
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Политика
Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
США передали Индии первый из 22 вертолетов Apache
ВВС Индии получили первый из партии в 22 машины вертолет AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен в 2015 году.
Обновлено в 08:47
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15