Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния
Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты
Началось производство процессоров для новых смартфонов iPhone
В ближайшее время начнётся массовый выпуск процессоров для смартфонов Apple нового поколения.
Обновлено в 00:29
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Магомед Адиев: «Все идет к прекращению существования „Анжи“»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что ситуация вокруг махачкалинского клуба складывается таким образом, что он прекратит существование.
Обновлено в 02:17
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Политика
Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
Обновлено вчера в 15:13
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
В косухе и кепке: Диана Гурцкая неожиданно сменила имидж
40-летняя певица Диана Гурцкая решила сменить имидж. Она отказалась от классических костюмов в пользу молодежного стиля.
Обновлено в 01:42
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве
По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин
3D-принтеры печатают дома и машины, дешевые беспилотные такси заменяют общественный транспорт.
Обновлено в 02:21
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Общество
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР
Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100
Обновлено 09 мая в 13:05