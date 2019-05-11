Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на УкраинуТАСС 02:32

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину

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Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»

РБК02:17

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Газета.Ru01:46

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

ТАСС02:32
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Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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В ближайшее время начнётся массовый выпуск процессоров для смартфонов Apple нового поколения.
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США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что ситуация вокруг махачкалинского клуба складывается таким образом, что он прекратит существование.
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Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
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Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео

Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
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40-летняя певица Диана Гурцкая решила сменить имидж. Она отказалась от классических костюмов в пользу молодежного стиля.
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Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
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О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
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Егор Крид отменил выступление в Москве

По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
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Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин

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Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
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Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

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В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации

На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
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