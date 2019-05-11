Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Россия в 2019–2020 сельскохозяйственном году может нарастить поставки пшеницы до 36 млн тн.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Слуцкий: закон об украинском языке станет «миной» для Зеленского
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что избранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит закон о государственном языке.
Обновлено в 13:41
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Президент США Дональд Трамп раскрыл в своем Twitter-аккаунте простой способ избежать увеличения пошлин на товары, которые импортируют в страну.
Обновлено в 14:51
Футбол
«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству
Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Политика
Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе
Долгожителем можно стать, не только живя в отдаленных горных районах и питаясь натуральными продуктами, но и в шумном мегаполисе, считает главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку
Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку. Она считает, что Томас Маркл был ужасным отцом.
Обновлено в 12:37
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу
Марию Бутину, осуждённую в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», перевели из тюрьмы, расположенной в американском городе Александрия, в пенитенциарное учреждение Northern Neck города Ворсоу (штат Вирджиния).
Обновлено в 07:54
Наука
Жизнь после войны
Эксперты уверяют, что планета вновь оказалась в ситуации, когда вероятность глобальной войны велика как никогда.
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Политика
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Кино
Умер оскароносный сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент
Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет в Сиэтле. Как стало известно, он скончался по естественным причинам.
Обновлено в 08:41