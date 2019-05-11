Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Что произошло за день: суббота, 11 мая

Интерфакс13:33

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»

Коммерсантъ03:49

Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину

РИА Новости04:15

Адвокат Трампа рассказал, почему он отменил визит на Украину

Газета.Ru06:18

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

ТАСС02:32

Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»

РБК02:17

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США»

RT на русском01:43
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США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы

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Политика

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Политика

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Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
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Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
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Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе

Долгожителем можно стать, не только живя в отдаленных горных районах и питаясь натуральными продуктами, но и в шумном мегаполисе, считает главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.
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Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку

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Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
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Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
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Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
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Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

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Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

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