Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика
Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ
Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика
Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»
Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу
Марию Бутину, осуждённую в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», перевели из тюрьмы, расположенной в американском городе Александрия, в пенитенциарное учреждение Northern Neck города Ворсоу (штат Вирджиния).
Обновлено в 07:54
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о быте военнослужащих на базе Хмеймим
Минобороны РФ рассказало представителям прессы о том, как устроен быт российских военных, которые служат на базе Хмеймим, расположенной на сирийских землях.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Транспорт
Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето
Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Футбол
Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Общество
Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией
Издание Ouest France пишет, что в городе Нант на западе Франции, где на манифестацию "жёлтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек, произошли столкновения с силами правопорядка.
Обновлено в 16:04
Гаджеты
В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах
Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено в 12:48