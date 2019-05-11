Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Обновлено в 09:13
Происшествия
Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса
Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Хоккей
Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ
Хоккеисты сборной Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Великобритании.
Обновлено в 12:20
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
Путешествия
Конюхов завершил переход через южную часть Тихого океана
Российский путешественник Фёдор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке.
Обновлено вчера в 08:05
Наука
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30