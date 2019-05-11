Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко

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Адвокат Трампа рассказал, почему он отменил визит на Украину

Газета.Ru06:18

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

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Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»

Коммерсантъ03:49

Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину

РИА Новости04:15

Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»

РБК02:17

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США»

RT на русском01:43
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Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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Хоккей

Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ

Хоккеисты сборной Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Великобритании.
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Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро

На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

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В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
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В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Футбол

«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
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Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
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В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
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Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
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Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
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