Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину

РИА Новости04:15

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента США»

Коммерсантъ03:49

Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США»

RT на русском01:43

Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»

РБК02:17

Адвокат Трампа объяснил отмену визита в Киев

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Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

ТАСС02:32

Адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента»

Газета.Ru01:46
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
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Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
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В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

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С 31 декабря 2019 года мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться операционной системой Windows Phone и Microsoft.
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Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
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Наследницу-самозванку из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы

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В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
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Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде и грозе с ветром

Синоптики предупредили жителей Москвы о кратковременном дожде, грозе и порывистом ветре в субботу, 11 мая.
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Армия и оружие

США направят комплексы Patriot и корабль Arlington на Ближний Восток

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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
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Россия получила контроль над экономикой Украины.
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Почему Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии, заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.
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Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

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Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
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